Крыпак с мировым рекордом выиграл свое четвертое "золото" Паралимпийских игр в Токио

На счету Максима уже 6 медалей Паралимпиады-2020.

На Паралимпийских играх-2020 украинский пловец Максим Крыпак с мировым рекордом выиграл финальный заплыв на 100-метровой дистанции на спине (класс - S10).

Вторым на финише был итальянец Стефано Раймонд, "бронза" - у представителя Франции Флорана Мараиса.

Еще один украинец Станислав Попов в этом заплыве занял седьмое место.

Отметим, что для Крыпака эта золотая медаль стала уже четвертой на этих Играх. Кроме того, Максим завоевал в Токио еще серебряную и бронзовую награды.

Результаты заплыва.