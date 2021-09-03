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2021-09-03
Крыпак с мировым рекордом выиграл свое четвертое "золото" Паралимпийских игр в Токио
На счету Максима уже 6 медалей Паралимпиады-2020.
Максим Крипак
Фото: vecherniy.kharkov.ua
На Паралимпийских играх-2020 украинский пловец Максим Крыпак с мировым рекордом выиграл финальный заплыв на 100-метровой дистанции на спине (класс - S10).
Вторым на финише был итальянец Стефано Раймонд, "бронза" - у представителя Франции Флорана Мараиса.
Еще один украинец Станислав Попов в этом заплыве занял седьмое место.
Отметим, что для Крыпака эта золотая медаль стала уже четвертой на этих Играх. Кроме того, Максим завоевал в Токио еще серебряную и бронзовую награды.
Результаты заплыва.
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Максим Крыпак (Украина) - 57.19
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Стефано Раймонд (Италия) - 59.36
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Флоран Мараис (Франция) - 1.01.30