Украинец Вернидуб вывел молдавский клуб в групповой этап Лиги чемпионов. Футбол

Для "Шерифа" это историческое достижение.

Украинец Вернидуб вывел молдавский клуб в групповой этап Лиги чемпионов
"Шериф"
Фото: ФК "Шериф"

В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов тираспольский "Шериф" отстоял ничью в столице Хорватии против загребского "Динамо" (0:0) и, с учетом результата первого поединка (3:0), впервые вышел в групповой этап этого турнира.

Главный тренер "Шерифа" украинец Юрий Вернидуб прокомментировал это историческое событие.

"Сегодня я очень счастлив. Наверное, самый счастливый. Я шел в эту команду с одной мечтой - сыграть в Лиге чемпионов. Моя мечта сбылась. Это работа команды - всех ребят, которые были как семья, одним целым.

Мы прошли путь с первого квалификационного раунда. Я горжусь ребятами. Мы провели 8 матчей: завоевали 6 побед и дважды сыграли вничью, забили 14 голов и пропустили всего два. Это говорит о многом", - цитирует наставника команды пресс-служба "Шерифа".

"Я читал интервью главного тренера загребского "Динамо" перед сегодняшним матчем. Он сказал, что они не хотят доводить дело до пенальти, а хотят все решить максимум в дополнительное время. Мне даже не надо было настраивать команду. Я просто сказал эти слова и команда сделала то, что должна была сделать.

У нас тоже было много проблем с составом, но мы решили эту задачу, правильно изучили соперника, что и дало результат. Вы видели игру на поле. Я думаю, мы заслужили эту победу и заслужили выступать в группе ЛЧ", - отметил украинский специалист.

"С кем хотелось бы сыграть в группе? Было бы интересно сыграть с сильнейшими командами из топ-5 лиг. К нам в Тирасполь могут приехать футболисты, которых мы никогда даже не видели вживую. Хотелось бы сыграть против них и сравнить наши силы", - вдохновенно высказался Вернидуб.



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