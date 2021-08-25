Петраков пригласил ассистента Луческу в тренерский штаб сборной Украины. Футбол

Олег Гусев, возможно, будет работать в национальной команде.

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков пригласил ассистента главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Олега Гусева в тренерский штаб национальной команды Украины, сообщает 1927.kiev.ua.

Петраков хочет видеть легенду "Динамо" среди своих помощников, поскольку костяк футболистов национальной команды - "динамовский", а Гусев - авторитетная фигура.

Сообщают, что Луческу уже знает о предложении для Гусева, однако отпускать помощника накануне старта в Лиге чемпионов не собирается, сообщает meta-ratings.com.ua.

Правда, румынский специалист готов к компромиссу. Он может пойти навстречу УАФ, если Гусев будет работать в сборной по совместительству.

Отметим, в таком амплуа в молодежной сборной Хорватии работает другой помощник Луческу - Огнен Вукоевич.