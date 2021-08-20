Украина неудачно стартовала на женском чемпионате Европы по волейболу

Украинки с "сухим" счетом уступили нидерландкам.

Олеся Рихлюк в атаці

В Румынии, Сербии, Хорватии и Болгарии стартовал XXXII чемпионат Европы по волейболу среди женских команд.

Свой дебютный матч в группе D провела сборная Украины. Соперницей выступила команда Нидерландов.

Украинки сумели оказать соперницам достойное сопротивление лишь в третьей партии, уступив 22:25.

В первых двух преимущество команды Нидерландов было ощутимым - 17:25, 12:25.

Отметим, что лучшим бомбардиром матча стала диагональная нашей команды Олеся Рыхлюк - 17 очков (15 в атаке, 1 на блоке, 1 на подаче).

Добавим, что в первом матче нашей группы хозяйки-румынки уступили Турции - 25:23, 10:25 20:25, 17:25.

А сборная Швеции, проигрывая 0:2 по партиям, сумела вырвать победу у Финляндии - 3:2 (24:26, 17:25, 25:19, 27:25, 15:13).