Без Месси и Роналду: УЕФА объявил номинантов на приз лучшего игрока сезона. Футбол

Топ-3 составили исключительно финалисты прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал номинантов на приз лучшему игроку сезона 2020/21.

На награду претендуют два игрока "Челси" Жоржиньо (Италия) и Нголо Канте (Франция), а также их соперник по финальному матчу Лиги чемпионов Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия).

Фото: УЕФА

Тройка финалистов была определена по итогам голосования среди 24 тренеров команд, которые участвовали на Евро-2020, 80 тренеров клубов, которые участвовали в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошлом сезоне. Также свой голос смогли отдать 55 журналистов, которые были аккредитованы от своей страны в УЕФА.

Добавим, что лучшей футболисткой сезона станет представительница "Барселоны", потому что в топ-3 претенденток вошли исключительно игроки этого каталонского клуба: две испанки Алексия Путельяс и Дженнифер Эрмосо, а также голландка Лике Мартенс.

Фото: УЕФА

Победители индивидуальных призов определятся 26 августа в Стамбуле, когда состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

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