Впервые в истории в полуфинале Кубка Либертадорес сыграют три клуба из одной страны. Футбол

Бразилия заправляет в клубном южноамериканском футболе.

Фото: Liberta

Впервые в истории Кубка Либертадорес (аналог европейской Лиги чемпионов) в полуфинале сыграют три клуба из одной страны.

В 1/2 финала турнира вышли "Атлетико Минейро", "Фламенго" и "Палмейрас".

"Атлетико Минейро" победил "Ривер Плейт" (1:0, 3:0), "Фламенго" разгромил "Олимпию" (4:1, 5:1), а "Палмейрас" в дерби одолел "Сан-Паулу" (1:1, 4:0).

Бразильские клубы могут полностью оккупировать полуфинальную стадию турнира, ведь в последнем четвертьфинале встречаются "Флуминенсе" и эквадорская "Барселона".

Отметим, что первый матч между этими командами в Рио-де-Жанейро завершился ничьей - 2:2.

? ?El camino a la #GloriaEterna! 3 equipos brasile?os est?n en las semifinales de la CONMEBOL #Libertadores.

?? @Atletico, @Flamengo y @Palmeiras. pic.twitter.com/Q3yeJLv9Jg

— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 19, 2021

Финал текущего розыгрыша Кубка Либертадорес пройдет 27 ноября на стадионе "Сентенарио" в Монтевидео, Уругвай.

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