Впервые в истории в полуфинале Кубка Либертадорес сыграют три клуба из одной страны. Футбол

Фото: Liberta

Впервые в истории Кубка Либертадорес (аналог европейской Лиги чемпионов) в полуфинале сыграют три клуба из одной страны.

В 1/2 финала турнира вышли "Атлетико Минейро", "Фламенго" и "Палмейрас".

"Атлетико Минейро" победил "Ривер Плейт" (1:0, 3:0), "Фламенго" разгромил "Олимпию" (4:1, 5:1), а "Палмейрас" в дерби одолел "Сан-Паулу" (1:1, 4:0).

Бразильские клубы могут полностью оккупировать полуфинальную стадию турнира, ведь в последнем четвертьфинале встречаются "Флуминенсе" и эквадорская "Барселона".

Отметим, что первый матч между этими командами в Рио-де-Жанейро завершился ничьей - 2:2.

Финал текущего розыгрыша Кубка Либертадорес пройдет 27 ноября на стадионе "Сентенарио" в Монтевидео, Уругвай.