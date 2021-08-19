Впервые в истории в полуфинале Кубка Либертадорес сыграют три клуба из одной страны. Футбол
Бразилия заправляет в клубном южноамериканском футболе.
Впервые в истории Кубка Либертадорес (аналог европейской Лиги чемпионов) в полуфинале сыграют три клуба из одной страны.
В 1/2 финала турнира вышли "Атлетико Минейро", "Фламенго" и "Палмейрас".
"Атлетико Минейро" победил "Ривер Плейт" (1:0, 3:0), "Фламенго" разгромил "Олимпию" (4:1, 5:1), а "Палмейрас" в дерби одолел "Сан-Паулу" (1:1, 4:0).
Бразильские клубы могут полностью оккупировать полуфинальную стадию турнира, ведь в последнем четвертьфинале встречаются "Флуминенсе" и эквадорская "Барселона".
Отметим, что первый матч между этими командами в Рио-де-Жанейро завершился ничьей - 2:2.
? ?El camino a la— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores)
#GloriaEterna! 3 equipos brasile?os est?n en las semifinales de la CONMEBOL #Libertadores.
??
@Atletico, @Flamengoy @Palmeiras. pic.twitter.com/Q3yeJLv9Jg August 19, 2021
Финал текущего розыгрыша Кубка Либертадорес пройдет 27 ноября на стадионе "Сентенарио" в Монтевидео, Уругвай.