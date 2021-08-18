"Шахтеру" осталось сделать полшага, чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Футбол

"Горняки" были успешны в княжестве Монако.

"Шахтеру" осталось сделать полшага, чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов
Фото: Sport.ua

В первом матче плей-офф Лиги чемпионов "Монако" принимал "Шахтер" и уступил - 0:1.

"Горняки" начали поединок по-хозяйски, широко и комбинационно проводя атаки, и, что главное, создавая опасные моменты.

Одна из многоступенчатых атак закончилась голом на 19-й минуте. В заключительной фазе инициативу взял на себя новичок "Шахтера" Педриньо, который продемонстрировал индивидуальное мастерство.

Бразилец нанизал несколько соперников, вышел на рандеву с голкипером Радославом Маецки и хладнокровно положил мяч в нижний угол ворот - 0:1.

С этой минуты гости, по сути, закрыли свою программу создания голевых моментов. Посчитав, что дело сделано, подчиненные Роберто Де Дзерби отдали инициативу хозяевам, которые еще в первом тайме имели несколько возможностей сравнять счет.

В этом им помогали футболисты "Шахтера", которые слишком часто ошибались в первой фазе атаки в районе центрального круга, тем самым разгоняя контратаки соперника.

Однако спокойная, уверенная и надежная игра голкипера "горняков" Анатолия Трубина уберегла гостей от больших неприятностей.

В таком же ключе прошел и второй тайм. За 45 минут "Шахтер" нанес всего один удар по воротам. В свою очередь, футболисты "Монако" вполне могли рассчитывать на забитый мяч, но гол Педриньо так и остался единственным в этом матче.

25 августа в Харькове состоится ответный матч.

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