Тренера нет, а список есть: известен состав сборной Украины на матчи квалификации чемпионата мира-2022. Футбол

Рестарт турнира уже в первый день осени.

Фото: Павел Кубанов

Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте объявила расширенный состав сборной Украины на ближайшие матчи квалификации Чемпионата мира-2022 в Катаре.

Комитет национальных сборных включил в заявку 24 футболистов, которые примут участие в тренировочном сборе перед поединками в сентябре. Сбор команды начнется 29 августа.

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал").

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все - "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер"), Эдуард Соболь ("Брюгге").

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - "Динамо"), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - "Ференцварош"), Тарас Степаненко ("Шахтер"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити").

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика"), Артем Довбик ("Днепр-1").

Отметим, в резервный список попали Евгений Коноплянка, Ефим Конопля, Даниил Сикан (все - "Шахтер"), Евгений Макаренко ("Фехервар"), Виктор Коваленко ("Специя"), Тарас Качараба ("Славия"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт"), Владислав Кочергин ("Заря").

Напомним, должность главного тренера сборной Украины остается вакантной после того, как ушел Андрей Шевченко. Ожидалось, что национальную команду возглавит Сергей Ребров, однако он не сумел договориться с нынешним работодателем клубом "Аль-Айн".

Рестарт турнира для нашей сборной состоится в Казахстане 1 сентября.

Через три дня "желто-синие" примут на НСК "Олимпийский" чемпионов мира французов.

В турнирной таблице группы D Украина занимает второе место с тремя очками после трех игр.