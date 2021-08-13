Forbes назвал страну-лидера по суммам выплат своим призерам на Олимпиаде-2020: это не США и не Китай

Самой щедрой страной оказалась Италия.

Фото: Olympics

Издание Forbes составило рейтинг стран по суммам выплат для призеров летних Олимпийских игр в Токио, сообщает championat.com.

Первое место заняла Италия ($ 9,07 млн), которая завоевала 10 золотых, 10 серебряных и 20 бронзовых наград.

Напомним, сборная Италии в медальном зачете заняла лишь десятое место.

Удивительно, но в топ-10 по призовым по версии Forbes не вошла сборная Китая (38-32-18), которая в медальном зачете была второй.

Лидеры рейтинга по сумме выплат для призеров Олимпиады в Токио.

  1. Италия - $ 9,07 млн (10 золотых, 10 серебряных, 20 бронзовых).

  2. США - $ 7,84 млн (39-41-33).

  3. Франция - $ 6,51 млн (10-12-11).

  4. Венгрия - $ 5,64 млн (6-7-7).

  5. Китайский Тайбэй - $ 4,92 млн (2-4-6).

  6. Япония - $ 4,03 млн (27-14-17).

  7. Испания - $ 2,55 млн (3-8-6).

  8. Турция - $ 2,26 млн (2-2-9).

  9. Сербия - $ 2,01 млн (3-1-5).

  10. Гонконг - $ 1,93 млн (1-2-3).

Ранее министерство молодежи и спорта Украины объявило, что золотая медаль будет "стоить" $ 125 тыс. (3,3 млн грн), "серебро" - $ 80 тыс. (2,2 млн грн), "бронза" - $ 55 тыс. (1,5 млн грн).

В итоге, гонорар украинских призеров ОИ-2020 составит 1,265 млн долл. Напомним, Украина завоевала 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых наград и в медальном зачете заняла сорок четвёртого место.

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