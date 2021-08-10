"Реал" подал гражданские и уголовные иски против Ла Лиги, ее президента и фонда CVC

Совет директоров Real Madrid CF единогласно проголосовал за подачу как гражданских, так и уголовных исков против президента LaLiga Хав'єра Тебаса, а также против Хавьера де Хайме, руководителя фонда CVC, и против самого фонда CVC Capital Partners, сообщается на официальном сайте "Королевского" клуба.

"Также функционеры "Реала" решили, что клуб предпримет все необходимые юридические шаги, которые потребуются для аннулирования договоров, которые Ассамблея Ла Лиги может принять 12 августа 2021 года относительно соглашения между Ла Лигой и фондом CVC Capital Partners", - говорится в заявлении.