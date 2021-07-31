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2021-07-31
Элина Свитолина завоевала для Украины пятую "бронзу" на Олимпиаде
Украинская теннисистка одержала волевую победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Фото: ЕРА/UPG
Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио.
Об этом пишет Укринформ.
В поединке за бронзовую медаль Свитолина одержала волевую победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана - 1:6, 7:6 (7:5), 6:4.
Фото: ЕРА/UPG
Cвитолина реагирует на победу
Матч продолжался 2 часа 27 минут.
"Золото" токийской Олимпиады в женском одиночном разряде сегодня разыграют швейцарка Белинда Бенчич и Маркета Вондроушева из Чехии.
Фото: ЕРА/UPG
Cвитолина реагирует на победу
Мужской финал между Александром Зверевым из Германии и россиянином Кареном Хачановым состоится в воскресенье, 1 августа.
Таким образом, в активе сборной Украины теперь есть пять бронзовых медалей в рамках Олимпиады-2020.