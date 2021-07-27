Президент «Альянса» назвал первый матч "Металлиста" после его возрождения "изнасилованием украинского футбола"

Матчем в Липовой Долине между "Альянсом" и "Металлистом" завершалась программа первого тура в Первой лиге.

В матче с двумя удалениями и одним пенальти победил харьковский клуб - 2:0.

Отметим, что хозяева остались в меньшинстве на 37-й минуте, а на 79-й минуте "Альянс" остался вдевятером. И именно на этой минуте "Металлист" с пенальти открыл счет в матче.

Добавим, что это был первый матч "Металлиста" после возрождения - ранее клуб назывался "Металл".

После поединка президент "Альянса" Сергей Демченко не смог сдержать эмоции.

"Сегодня снова было изнасилование украинского футбола. По-другому я не могу назвать этот беспредел, что происходил на футбольном поле - две красные карточки и пенальти. Ладно еще в нашу сторону пенальти, там мяч в руку попал, выхода не было. Опять судейский фактор оказался на высоте в кавычках", - заявил Демченко в интервью ТК "Футбол 1".

"У нас не такой бизнес большой - заводов, пароходов нет. А нас приходят и при пяти тысячах наших болельщиков убивают. Завтра будем обращаться в ПФЛ и Комитет арбитров, пусть разбираются с этими эпизодами", - добавил президент "Альянса".

"Понятно, что это бренд - "Металлист", они хотят в Премьер-лигу. Так может и не надо было проводить Первую лигу, пусть их сразу взяли вместо "Миная" или до 18 команд расширили УПЛ.

Пусть только не убивают другие команды. Будем что-то решать или снимать команду из Первой лиги после первого тура. Это никуда не годится. Или мы что-то меняем и движемся вперед, или погрязаем в этом болоте", - отметил Демченко.

Напомним, что "Металлист" был впервые расформирован в 2016 году.