Президент «Альянса» назвал первый матч "Металлиста" после его возрождения "изнасилованием украинского футбола"

Сергей Демченко остался крайне недоволен судейством.

Президент «Альянса» назвал первый матч "Металлиста" после его возрождения "изнасилованием украинского футбола"
Сергій Демченко
Фото: скриншот

Матчем в Липовой Долине между "Альянсом" и "Металлистом" завершалась программа первого тура в Первой лиге.

В матче с двумя удалениями и одним пенальти победил харьковский клуб - 2:0.

Отметим, что хозяева остались в меньшинстве на 37-й минуте, а на 79-й минуте "Альянс" остался вдевятером. И именно на этой минуте "Металлист" с пенальти открыл счет в матче.

Добавим, что это был первый матч "Металлиста" после возрождения - ранее клуб назывался "Металл".

После поединка президент "Альянса" Сергей Демченко не смог сдержать эмоции.

"Сегодня снова было изнасилование украинского футбола. По-другому я не могу назвать этот беспредел, что происходил на футбольном поле - две красные карточки и пенальти. Ладно еще в нашу сторону пенальти, там мяч в руку попал, выхода не было. Опять судейский фактор оказался на высоте в кавычках", - заявил Демченко в интервью ТК "Футбол 1".

"У нас не такой бизнес большой - заводов, пароходов нет. А нас приходят и при пяти тысячах наших болельщиков убивают. Завтра будем обращаться в ПФЛ и Комитет арбитров, пусть разбираются с этими эпизодами", - добавил президент "Альянса".

"Понятно, что это бренд - "Металлист", они хотят в Премьер-лигу. Так может и не надо было проводить Первую лигу, пусть их сразу взяли вместо "Миная" или до 18 команд расширили УПЛ.

Пусть только не убивают другие команды. Будем что-то решать или снимать команду из Первой лиги после первого тура. Это никуда не годится. Или мы что-то меняем и движемся вперед, или погрязаем в этом болоте", - отметил Демченко.

Напомним, что "Металлист" был впервые расформирован в 2016 году.



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