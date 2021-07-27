После третьего дня Олимпиады-2020 Япония возглавила медальный зачет

Хозяева форума в понедельник завоевали три "золота".

После третьего дня Олимпиады-2020 Япония возглавила медальный зачет
Фото: Olympics

После третьего дня Олимпийских игр-2020 разыграно уже 50 комплектов медалей из 339.

Возглавила медальный зачет Япония, - на счету хозяев Игр уже 8 медалей высшей пробы.

Сборная Китая, в первые два дня возглавлявшая рейтинг, опустилась на третье место, - команда Поднебесной в понедельник не выиграла ни одной золотой медали.

Обошли китайцев спортсмены США, на счету которых уже 7 золотых медалей.

Сборная Украины нарушила непродолжительную традицию завоевывать по бронзовой медали в день и в понедельник осталась без медалей.

"Сухой" день отбросил Украину на 42-е место в медальном итоге.

Медальный зачет Токио-2020.

  • 1. Япония 8-2-3 13
  • 2. США 7-3-4 14
  • 3. Китай 6-5-7 18
  • 4. ROC 4-5-3 12
  • 5. Великобритания 3-3-1 7
  • 6. Южная Корея 3-0-4 7
  • 7. Австралия 2-1-3 6
  • 8. Косово 2-0-0 2
  • 9. Италия 1-4-4 9
  • 10. Франция 1-2-2 5
  • 11. Канада 1-2-1 4
  • 12-13. Тунис, Венгрия 1-1-0 2
  • 14. Словения 1-0-1 2
  • 15. Хорватия 1-0-1 2
  • 16-23. Иран, Эквадор, Таиланд, Австрия, Узбекистан, Норвегия, Гонконг, Филиппины 1-0-0 1
  • 24. Нидерланды 0-3-0 3
  • 25. Китайский Тайбей 0-2-2 4
  • 26. Бразилия 0-2-1 3
  • 27. Грузия 0-2-0 2
  • 28-32. Швейцария, Сербия, Индонезия, Испания, Чехия 0-1-1 2
  • 33-39. Индия, Бельгия, Болгария, Румыния, Колумбия, Дания, Иордания 0-1-0 1
  • 40-41. Германия, Казахстан 0-0-3 3
  • 42-45. УКРАИНА, Турция, Монголия, Египет 0-0-2 2
  • 46-51. Израиль, Мексика, Эстония, Новая Зеландия, Кувейт, Кот-д'Ивуар 0-0-1 1.


Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Немецкие спортсмены-олимпийцы снялись обнаженнымиНемецкие спортсмены-олимпийцы снялись обнаженными
Зеленский - Билодид: твое олимпийское золото еще впередиЗеленский - Билодид: твое олимпийское золото еще впереди
Представлено официальное промо боя Усик - Джошуа Представлено официальное промо боя Усик - Джошуа
13-летняя японка стала чемпионкой Олимпийских игр
Некоторым спортсменам на Олимпиаде не повезло: на 6 человек только один туалет, - СвитолинаНекоторым спортсменам на Олимпиаде не повезло: на 6 человек только один туалет, - Свитолина
Блок рекламы


Похожие новости
Украинку отстранили от Олимпиады-2020 за день до стартаУкраинку отстранили от Олимпиады-2020 за день до старта
Медальный зачет летних Олимпийских игр-2020 после второго дня соревнованийМедальный зачет летних Олимпийских игр-2020 после второго дня соревнований
Медальный зачет летних Олимпийских игр-2020Медальный зачет летних Олимпийских игр-2020
На официальном сайте Олимпиады-2020 исправили карту Украины без КрымаНа официальном сайте Олимпиады-2020 исправили карту Украины без Крыма
За день до открытия Олимпиады-2020 в Токио зафиксировано рекордное в этом году количество инфицированных COVID-19За день до открытия Олимпиады-2020 в Токио зафиксировано рекордное в этом году количество инфицированных COVID-19
Оргкомитет Олимпиады-2020 серьезно рассматривает вариант отмены Игр в случае ухудшения эпидемиологической ситуацииОргкомитет Олимпиады-2020 серьезно рассматривает вариант отмены Игр в случае ухудшения эпидемиологической ситуации
РоSSия сняла с Олимпиады-2020 парную четверку гребцов из-за допингаРоSSия сняла с Олимпиады-2020 парную четверку гребцов из-за допинга
Медали Олимпиады-2020 в Токио сделаны из переработанной бытовой электроникиМедали Олимпиады-2020 в Токио сделаны из переработанной бытовой электроники
Ястремская одержала победу в первом матче после закрытия допингового делаЯстремская одержала победу в первом матче после закрытия допингового дела
В последнее время среди футбольных болельщиков участились сердечные приступы, - МОЗВ последнее время среди футбольных болельщиков участились сердечные приступы, - МОЗ
Последние новости
Подгружаем последние новости