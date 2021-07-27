После третьего дня Олимпиады-2020 Япония возглавила медальный зачет

Хозяева форума в понедельник завоевали три "золота".

После третьего дня Олимпийских игр-2020 разыграно уже 50 комплектов медалей из 339.

Возглавила медальный зачет Япония, - на счету хозяев Игр уже 8 медалей высшей пробы.

Сборная Китая, в первые два дня возглавлявшая рейтинг, опустилась на третье место, - команда Поднебесной в понедельник не выиграла ни одной золотой медали.

Обошли китайцев спортсмены США , на счету которых уже 7 золотых медалей.

Сборная Украины нарушила непродолжительную традицию завоевывать по бронзовой медали в день и в понедельник осталась без медалей.

"Сухой" день отбросил Украину на 42-е место в медальном итоге.

Медальный зачет Токио-2020.