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2021-07-27
После третьего дня Олимпиады-2020 Япония возглавила медальный зачет
Хозяева форума в понедельник завоевали три "золота".
Фото: Olympics
После третьего дня Олимпийских игр-2020 разыграно уже 50 комплектов медалей из 339.
Возглавила медальный зачет Япония, - на счету хозяев Игр уже 8 медалей высшей пробы.
Сборная Китая, в первые два дня возглавлявшая рейтинг, опустилась на третье место, - команда Поднебесной в понедельник не выиграла ни одной золотой медали.
Обошли китайцев спортсмены США, на счету которых уже 7 золотых медалей.
Сборная Украины нарушила непродолжительную традицию завоевывать по бронзовой медали в день и в понедельник осталась без медалей.
"Сухой" день отбросил Украину на 42-е место в медальном итоге.
Медальный зачет Токио-2020.
- 1. Япония 8-2-3 13
- 2. США 7-3-4 14
- 3. Китай 6-5-7 18
- 4. ROC 4-5-3 12
- 5. Великобритания 3-3-1 7
- 6. Южная Корея 3-0-4 7
- 7. Австралия 2-1-3 6
- 8. Косово 2-0-0 2
- 9. Италия 1-4-4 9
- 10. Франция 1-2-2 5
- 11. Канада 1-2-1 4
- 12-13. Тунис, Венгрия 1-1-0 2
- 14. Словения 1-0-1 2
- 15. Хорватия 1-0-1 2
- 16-23. Иран, Эквадор, Таиланд, Австрия, Узбекистан, Норвегия, Гонконг, Филиппины 1-0-0 1
- 24. Нидерланды 0-3-0 3
- 25. Китайский Тайбей 0-2-2 4
- 26. Бразилия 0-2-1 3
- 27. Грузия 0-2-0 2
- 28-32. Швейцария, Сербия, Индонезия, Испания, Чехия 0-1-1 2
- 33-39. Индия, Бельгия, Болгария, Румыния, Колумбия, Дания, Иордания 0-1-0 1
- 40-41. Германия, Казахстан 0-0-3 3
- 42-45. УКРАИНА, Турция, Монголия, Египет 0-0-2 2
- 46-51. Израиль, Мексика, Эстония, Новая Зеландия, Кувейт, Кот-д'Ивуар 0-0-1 1.