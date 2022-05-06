"Просто дикость": украинская легкоатлетка Рыжикова получала пожелания смерти от россиян после начала войны

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова рассказала, как отреагировали в соцсетях россияне на военное вторжение армии РФ в Украину.

"На самом деле от россиян я получила много сообщений, но не со словами поддержки, а с обратным содержанием. В первые дни я выставила пост, который даже не был слишком агрессивным, зато на меня столько всего вылилось. И да, именно от спортсменов. Я даже не знала, что столько людей меня сможет найти в Instagram. В тот момент поняла, как там все грустно.

Мы, как и все, в первые дни пытались показать правду, рассказать, что происходит, хотели достучаться до людей, которые нам как будто должны доверять, ведь мы соревновались на одних стадионах.

Мы старались донести всем, что у нас война. В ответ со стороны Европы и мира получили безумную поддержку, а со стороны РоSSии встречали слова о том, что это все вымысел, что обычные люди ничего не могут сделать или получали пожелания смерти. Это просто дикость", - цитирует Рыжикову Федерация легкой атлетики Украины.

Спортсменка отметила, что теперь разница между двумя народами очевидна:

"Когда началась полномасштабная война, в первые дни из РоSSии написал мне один спортсмен. Сказал, что понимает, что происходит, но боится за свою семью, поэтому не может делать никаких заявлений или протестов, что все это не поможет, потому что против политики невозможно идти. И тут я поняла, насколько мы разные.

Украинцы всегда отстаивают свои права и свободы, как в жизни, так и в спорте. Теперь я уверена, что никто из украинцев в их сторону даже не взглянет. Какими бы хорошими людьми они ни были и как бы нам ни сочувствовали, но они спортсмены, а значит, это лидеры мнений. И они при этом молчат".