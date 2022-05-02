Известная биатлонистка получила жуткие травмы лица после аварии: фото

Норвежская биатлонистка Каролин Кноттен получила жуткие травмы лица после падения с велосипеда.

Об этом сообщает NRK, информирует Апостроф.

27-летняя спортсменка не помнит, как произошла авария, хотя сознание она не теряла. В результате падения она получила сотрясение мозга, ей наложили несколько швов выше и ниже левого глаза.

"Я оказалась в канаве. Не знаю, что случилось и как это произошло. Помню, как вдруг просто оказалась на земле. После этого я мало что помню", - рассказала Кноттен.

Каролин призналась, что от более страшных последствий аварии ее спас шлем.

Внимание! Фото не для слабонервных!

Кноттен - член сборной Норвегии по биатлону и призерка этапов Кубка мира.


Сергей Антонов, Апостроф

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