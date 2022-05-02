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2022-05-02
Известная биатлонистка получила жуткие травмы лица после аварии: фото
Норвежская биатлонистка Каролин Кноттен получила жуткие травмы лица после падения с велосипеда.
Об этом сообщает NRK, информирует
27-летняя спортсменка не помнит, как произошла авария, хотя сознание она не теряла. В результате падения она получила сотрясение мозга, ей наложили несколько швов выше и ниже левого глаза.
"Я оказалась в канаве. Не знаю, что случилось и как это произошло. Помню, как вдруг просто оказалась на земле. После этого я мало что помню", - рассказала Кноттен.
Каролин призналась, что от более страшных последствий аварии ее спас шлем.
Внимание! Фото не для слабонервных!
Кноттен - член сборной Норвегии по биатлону и призерка этапов Кубка мира.
Сергей Антонов, Апостроф