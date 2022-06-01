Петраков дал последний комментарий перед матчем с Шотландией

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков провел пресс-конференцию перед стыковым матчем отбора ЧМ-2022 с Шотландией.

"Очень сложно. Ребята думают о своих семьях, как там дома, как родные. Приходилось шутить, говорить им, что у нас своя война – на футбольном поле. Это было тяжело, но ребята молодцы, они слушали и готовились. Подходим к матчу в хорошем настроении.

Это будет самый важный матч на данном этапе моей жизни. Что я буду говорить игрокам перед матчем – это внутренняя кухня. Раздевалка – это святое. Никому не нужно знать, что я буду говорить. Не обижайтесь", - сказал Петраков.

Матч Шотландия – Украина состоится сегодня, 1 июня, в Глазго. Изначально поединок должен был пройти 24 марта, однако был перенесен из-за военного вторжения РоSSии в Украину. Победитель выйдет в финал квалификации, где 5 июня в Кардиффе сыграет против Уэльса.