Новостей.COM ⇒
2021-07-26
Медальный зачет летних Олимпийских игр-2020 после второго дня соревнований
Украина приобретает в среднем одну медаль за день.
Фото: Olympics
Сборная Китая сохранила лидерство после второго дня Олимпиады-2020.
В активе атлетов Поднебесной уже 11 медалей, из которых 6 золотых.
5 медалей высшей пробы осталось в активе хозяев Олимпиады.
На третье место медального зачета вышла сборная США.
Напомним, американцы впервые с 1972 года не выиграли медалей в первый день Олимпиады.
Копилка сборной Украины, как и в первый день форума пополнилась медалью бронзового достоинства. Ее завоевал фехтовальщик Игорь Рейзлин.
Благодаря этому успеху наша сборная осталась на 31-м месте.
Медальный зачет Токио-2020 после розыгрыша 29 из 339 комплектов медалей.
- 1. Китай 6-1-4 11
- 2. Япония 5-1-0 6
- 3. США 4-2-4 10
- 4. Южная Корея 2-0-3 5
- 5. ROC 1-4-2 7
- 6. Италия 1 -1-3 5
- 7-8. Австралия, Франция 1-1-1 3
- 9-10. Тунис, Венгрия 1-1-0 2
- 11-16. Иран, Эквадор, Косово, Таиланд, Австрия, Узбекистан, Канада, Нидерланды 0-2-0 2
- 19-23. Сербия, Бразилия, Великобритания, Индонезия, Китайский Тайбэй 0-1-1 2
- 24-30. Индия, Бельгия, Болгария, Румыния, Испания, Грузия, Колумбия 0-1-0 1
- 31-34. УКРАИНА, Турция, Германия, Казахстан 0-0-2 2
- 35-40. Швейцария, Израиль, Мексика, Словения, Монголия, Эстония 0-0-1 1.