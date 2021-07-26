Медальный зачет летних Олимпийских игр-2020 после второго дня соревнований

Украина приобретает в среднем одну медаль за день.

Сборная Китая сохранила лидерство после второго дня Олимпиады-2020.

В активе атлетов Поднебесной уже 11 медалей, из которых 6 золотых.

5 медалей высшей пробы осталось в активе хозяев Олимпиады.

На третье место медального зачета вышла сборная США .

Напомним, американцы впервые с 1972 года не выиграли медалей в первый день Олимпиады.

Копилка сборной Украины, как и в первый день форума пополнилась медалью бронзового достоинства. Ее завоевал фехтовальщик Игорь Рейзлин.

Благодаря этому успеху наша сборная осталась на 31-м месте.

Медальный зачет Токио-2020 после розыгрыша 29 из 339 комплектов медалей.