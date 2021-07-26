Медальный зачет летних Олимпийских игр-2020 после второго дня соревнований

Украина приобретает в среднем одну медаль за день.

Медальный зачет летних Олимпийских игр-2020 после второго дня соревнований
Фото: Olympics

Сборная Китая сохранила лидерство после второго дня Олимпиады-2020.

В активе атлетов Поднебесной уже 11 медалей, из которых 6 золотых.

5 медалей высшей пробы осталось в активе хозяев Олимпиады.

На третье место медального зачета вышла сборная США.

Напомним, американцы впервые с 1972 года не выиграли медалей в первый день Олимпиады.

Копилка сборной Украины, как и в первый день форума пополнилась медалью бронзового достоинства. Ее завоевал фехтовальщик Игорь Рейзлин.

Благодаря этому успеху наша сборная осталась на 31-м месте.

Медальный зачет Токио-2020 после розыгрыша 29 из 339 комплектов медалей.

  • 1. Китай 6-1-4 11
  • 2. Япония 5-1-0 6
  • 3. США 4-2-4 10
  • 4. Южная Корея 2-0-3 5
  • 5. ROC 1-4-2 7
  • 6. Италия 1 -1-3 5
  • 7-8. Австралия, Франция 1-1-1 3
  • 9-10. Тунис, Венгрия 1-1-0 2
  • 11-16. Иран, Эквадор, Косово, Таиланд, Австрия, Узбекистан, Канада, Нидерланды 0-2-0 2
  • 19-23. Сербия, Бразилия, Великобритания, Индонезия, Китайский Тайбэй 0-1-1 2
  • 24-30. Индия, Бельгия, Болгария, Румыния, Испания, Грузия, Колумбия 0-1-0 1
  • 31-34. УКРАИНА, Турция, Германия, Казахстан 0-0-2 2
  • 35-40. Швейцария, Израиль, Мексика, Словения, Монголия, Эстония 0-0-1 1.

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