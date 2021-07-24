Зеленский - Билодид: твое олимпийское золото еще впереди

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил дзюдоистку Дарью Билодид с получением бронзовой олимпийской медали.

"Верю, что эта награда положит хорошее начало успехам украинских олимпийцев на соревнованиях! Гордимся настойчивостью Дарьи!", - написал он в Твиттере.

Твое олимпийское "золото" - еще впереди, добавил Зеленский.

Вітаю Дар’ю Білодід зі здобуттям бронзової медалі на #Олімпійських іграх @Tokyo2020 ! Вірю, що ця нагорода покладе гарний початок успіхам українських олімпійців на змаганнях! Пишаємося наполегливістю Дар'ї! Твоє олімпійське «золото» ще попереду! pic.twitter.com/vdlzSRO2Eq — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 24, 2021

Напомним, Дарья Билодид завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр-2020 в Токио по дзюдо (весовая категория до 48 кг).

23 июля в Токио началась церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр.

Ожидаемые спортивные соревнования должны были состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса Международный олимпийский комитет был вынужден их отложить. В этом году Игры с большим количеством ограничений все-таки проведут, они продлятся до 8 августа.

В Токио около 11 тысяч атлетов будут соревноваться в 33 видах спорта и разыграют 339 комплектов медалей.

Украину на главном старте планеты будут представлять полторы сотни олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

На предыдущей Олимпиаде в Рио сборная Украины завоевала две золотые медали, пять серебряных и четыре бронзовые.