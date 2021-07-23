На официальном сайте Олимпиады-2020 исправили карту Украины без Крыма

Организаторы Олимпийских игр - 2020 исправили на официальном сайте карту Украины, на которой Крым был отделен от остальной территории страны.

Сначала в разделе "расписание и результаты" на сайте была размещена карта со странами, где болельщикам предлагают поддержать свою сборную "аплодисментами". Украина и Крым были разделены линией, обозначающей границы стран.

Министерство иностранных дел Украины обратилось в Международный олимпийский комитет, после чего ошибка была исправлена.

"Как только мы узнали вчера о некорректной карте на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже была исправлена", - написал глава МИД Дмитрий Кулеба в своем Twitter .

Напомним, ранее государственный телеканал "Дом" показал карту РоSSии с оккупированным Крымом.