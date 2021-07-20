Перед стартом УПЛ ПФК "Львов" произвел ребрендинг. Футбол

Преданные и отважные.

Фото: ФК "Львов"

Накануне старта очередного сезона Украинской премьер-лиги ПФК "Львов" определился с новой эмблемой клуба.

В прошлом году был объявлен конкурс на разработку нового логотипа. Было получено более трехсот предложений, из которых клуб выбрал несколько десятков удачных, сообщает пресс-служба.

Был обновлен дизайн, однако остались главные атрибуты: цвет, изображение льва и символ команды города Льва.

"Синий и золотой цвета идентифицируют национальную принадлежность как футбольной команды, так и граждан Украины. А еще это традиционные цвет города Льва. Красный цвет - цвет команды своего города, цвет "горожан". Символ льва также связываем со Львовом. А еще с чертами, которые присущи нашей команде на поле: храбрость, настойчивость и выносливость", - говорится в пояснении.

"Лев на логотипе - схематический: он состоит из кирпича и брусчатки, как и Львов. А еще демонстрирует, что мы уверенно закладываем фундамент новой истории ПФК "Львов", шаг за шагом будем становиться лучше и уверенно будем двигаться к новым футбольным достижениям.

Корона льва - символ Даниила Галицкого, аллюзионный атрибут исторического достояния, упоминание о "малой родине". Мы не надеваем ее на себя, а определяем ее как высшую цель, к которой будем приближаться с каждой новой полученной наградой", - отмечает пресс-служба.

"Форма логотипа - щит. Клуб будет защищать ворота города Льва и приумножать его футбольную славу на игровом поле.

Новая эмблема имеет еще одно важное послание: мы меняемся извне чтобы идти в ногу со временем, однако остаемся консервативными внутри, чтобы продолжать историю и отстаивать ценностные ориентиры", - говорится в ссылке.

Добавим, что в первом туре УПЛ "Львов" 23 июля примет "Мариуполь".

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