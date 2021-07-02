Тренера сборной Украины по гимнастике подозревают в растрате 250 тыс. грн, выделенных на команду

Он получил средства на содержание спортсменов, которые фактически находились за пределами Украины.

Главный тренер национальной сборной команды Украины по спортивной гимнастике подозревается в растрате почти четверти миллиона гривень, выделенных на нужды тренировочных сборов (ч.ч. 2, 3 ст. 191 Уголовного кодекса).

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева .

"Установлено, что главный тренер в 2019 и 2020 годах, злоупотребляя служебным положением, совершил растрату денежных средств Управления "Укрспортобеспечения", подписывая акты о предоставлении услуг проживания и питания спортсменов и тренеров, которые якобы жили в комплексе для проживания и столовой ГП "ОНСЦ «Конча-Заспа»", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что доказано, что указанные в договорах лица в тот период фактически находились за пределами Украины.

"Таким образом главный тренер, будучи осведомленным о том, что указанные лица не находятся на тренировочных сборах, совершил растрату средств на общую сумму около 250 тыс. гривень. Сейчас указанному лицу сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются", - сообщили в прокуратуре.

Правоохранители не называют имя подозреваемого, но по данным СМИ , это - заслуженный тренер Украины Геннадий Сартинский.

Напомним, в декабре прошлого года женская сборная Украины впервые в истории стала чемпионом Европы по спортивной гимнастике.