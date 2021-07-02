Финское правительство связывает вспышку заболевания COVID-19 в стране с матчами Евро-2020 в РоSSии

Финны провели две встречи в северной столице РоSSии.

Финское правительство связывает вспышку заболевания COVID-19 в стране с матчами Евро-2020 в РоSSии
Фото: УЕФА

Министерство социальных дел и здравоохранения Финляндии выступило с заявлением, в котором связало вспышку коронавирусной инфекции в стране с посещением матчей Евро-2020 в РоSSии, информирует sportarena.com, ссылаясь на Stm.fi.

Сообщается, что более 40% новых случаев заражения коронавирусом, которые были зафиксированы в Финляндии 21-27 июня, непосредственно связаны с выездом финских болельщиков на игры чемпионата Европы.

В Санкт-Петербурге прошли матчи сборной Финляндии против РоSSии (0:1) и Бельгии (0:2). Команда Маркку Канервы заняла третье место в своей группе, однако не вышла в плей-офф.

На территории РоSSии активно распространяется новый штамм коронавируса "Дельта".

В Финляндии вчера было сообщено о 222 новых случаях.

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