Клуб Украинский премьер-лиги может отказаться от участия в чемпионате. Футбол

Владелец "Олимпика" еще не определился с будущим клуба.

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал, когда клуб определится со своим будущим в Украинской премьер-лиге.

"Завтра мы планируем провести совещание по этому вопросу, после которого появится определенность.

Дедлайн по срокам? Конечно, он у нас есть. Поэтому что 20 июня команде нужно будет выйти из отпуска и готовиться к началу нового чемпионата", - цитирует Гельзина Meta-ratings.com.ua.

Напомним, что ранее Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение дисквалифицировать президента "Олимпика": на 5 лет ему запрещено заниматься любой футбольной деятельностью.

Также Гельзин оштрафован на 250 тысяч гривен за его действия во время и после матча УПЛ с "Шахтером" (0:1). Владельца донецкого клуба обвинили в том, что он врывался в судейскую, а после игры выступил в прямом эфире и использовал нецензурную лексику в адрес главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Добавим, что "Олимпик" занял предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице чемпионата.