Украинец Малиновский стал чемпионом WBO Intercontinental в полулегком весе

Олег решением судей победил Какололо.

Украинец Малиновский стал чемпионом WBO Intercontinental в полулегком весе
Олег Малиновський
Фото: ТК "Інтер"

Олег Малиновский (28-0, 7 КО) в титульном 10-раундовом бое за пояс WBO Intercontinental в полулегком весе раздельным решением судей победил Натаниэля Какололо (11-2-1, 4 КО) из Намибии - два арбитра отдали предпочтение украинцу с одинаковым счетом - 97:93, один рефери зафиксировал ничью - 95:95.

Поединок состоялся в рамках вечера бокса в Киеве.

Эта победа стала 28-й для непобедимого украинца.

В другом поединке в рамках вечера бокса украинский супертяжеловес Владислав Сиренко нокаутировал француза Невфеля Уату.

Для Малиновского это был первый бой с марта, когда он техническим нокаутом победил грузина Гиорги Гачечиладзе.

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