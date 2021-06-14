Украина завоевала дебютную медаль на чемпионате мира-2021 по дзюдо

Бронзовым призером стал Яков Хаммо.

Украина завоевала дебютную медаль на чемпионате мира-2021 по дзюдо
Яків Хаммо
Фото: Judoinside.com

В последний день чемпионата мира по дзюдо, который завершился в венгерской столице, сборная Украины смогла завоевать свою первую медаль.

В весовой категории +100 кг Яков Хаммо стал бронзовым призером.

В решающей схватке украинец одолел представителя Грузии Гелу Заалишвили.

На второй минуте Хаммо провел технический прием, судья оценил как "вазари", а в самом конце схватки украинец провел прием в "иппон" (чистая победа).

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