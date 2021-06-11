Сотрудники посольства Великобритании сфотографировались в новой форме сборной Украины. Футбол

"Желаем всем командам удачи, и пусть победят сильнейшие!".

Сотрудники посольства Великобритании сфотографировались в новой форме сборной Украины по футболу.

Об этом сообщила пресс-служба посольства в фейсбуке.

"Мы не могли не примерить на себя новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображена карта страны в ее международно признанных границах, включая Крым. Желаем всем командам удачи, и пусть победят сильнейшие!", - говорится в сообщении.

Ранее работники посольства США в Киеве также сделали совместное фото в форме сборной Украины по футболу.

Напомним, 7 июня УЕФА окончательно утвердил новую форму сборной Украины на Евро-2020 с Крымом и лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!". Эта форма вызвала острую реакцию со стороны роSSийских чиновников.