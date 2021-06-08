Нидерланды закрыли перед украинскими фанами двери на матч Евро-2020. Футбол

В Амстердаме пройдет стартовый поединок сборной Украины.

Нидерланды закрыли перед украинскими фанами двери на матч Евро-2020
Андрій Павелко
Фото: УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что болельщики из Украины не смогут посетить в Амстердаме стартовый матч национальной команды на Евро-2020 против сборной Нидерландов.

"Мы изучили все варианты развития событий. Из-за коронавируса многие страны вводят свои ограничения. Правительство Нидерландов приняло решение не пускать болельщиков из стран, не входящих в зону Евросоюза", - заявил Павелко в интервью ТК "Футбол 1/2/3".

"Мы готовимся оперативно оказывать поддержку нашим болельщикам, если принимающие страны будут идти нам навстречу. Будем надеяться, что матчи Украины будут с поддержкой наших болельщиков", - отметил глава УАФ.

Сборная Украины сыграет против Нидерландов 13 июня. Два следующих матча группового этапа подопечные Андрея Шевченко проведут в Бухаресте: 17 июня с Северной Македонией, а 21-го - с Австрией. Оба поединка смогут посетить украинские болельщики.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский многократный чемпион Европы по тяжелой атлетике обвиняется в попытке подкупа допинг-офицеровУкраинский многократный чемпион Европы по тяжелой атлетике обвиняется в попытке подкупа допинг-офицеров
Мейвезер не смог победить блогера в выставочном поединкеМейвезер не смог победить блогера в выставочном поединке
Печень не выдержала: экс-чемпион мира отправил в болезненный нокаут проспектаПечень не выдержала: экс-чемпион мира отправил в болезненный нокаут проспекта
В беге на 10 000 метров побит мировой рекорд
Киеву доверили принять юниорский чемпионат мира-2021 по прыжкам в водуКиеву доверили принять юниорский чемпионат мира-2021 по прыжкам в воду
Блок рекламы


Похожие новости
За тур до финаша "Верес" выиграл Первую лигу, а также стал известен последний участник выхода в УПЛ. ФутболЗа тур до финаша "Верес" выиграл Первую лигу, а также стал известен последний участник выхода в УПЛ. Футбол
УЕФА окончательно утвердил новую форму сборной Украины на Евро-2020 с Крымом и лозунгом "Слава Украине!". ФутболУЕФА окончательно утвердил новую форму сборной Украины на Евро-2020 с Крымом и лозунгом "Слава Украине!". Футбол
Президент УЕФА назвал президента "Ювентуса" лжецом. ФутболПрезидент УЕФА назвал президента "Ювентуса" лжецом. Футбол
Сборная Украины представила новую форму с лозунгом "Слава Украине!". ФутболСборная Украины представила новую форму с лозунгом "Слава Украине!". Футбол
РоSSийская теннисистка была задержана парижской полицией по подозрению в сдаче матча на Roland GarrosРоSSийская теннисистка была задержана парижской полицией по подозрению в сдаче матча на Roland Garros
УАФ определила место проведения отборочного матча чемпионата мира против сборной Франции. ФутболУАФ определила место проведения отборочного матча чемпионата мира против сборной Франции. Футбол
У Украины вероятность меньше процента выиграть Евро-2020: The Analyst определил главных фаворитов чемпионата ЕвропыУ Украины вероятность меньше процента выиграть Евро-2020: The Analyst определил главных фаворитов чемпионата Европы
УАФ утвердила дату и место проведения матча за Суперкубок Украины. ФутболУАФ утвердила дату и место проведения матча за Суперкубок Украины. Футбол
Суркис крайне негативно высказался об обязательном условии УАФ о создании клубами УПЛ на сезон 2021/22 женских команд. ФутболСуркис крайне негативно высказался об обязательном условии УАФ о создании клубами УПЛ на сезон 2021/22 женских команд. Футбол
Украинская Премьер-лига - седьмая по количеству игроков, делегированных на Евро-2020. ФутболУкраинская Премьер-лига - седьмая по количеству игроков, делегированных на Евро-2020. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости