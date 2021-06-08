Нидерланды закрыли перед украинскими фанами двери на матч Евро-2020. Футбол

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что болельщики из Украины не смогут посетить в Амстердаме стартовый матч национальной команды на Евро-2020 против сборной Нидерландов.

"Мы изучили все варианты развития событий. Из-за коронавируса многие страны вводят свои ограничения. Правительство Нидерландов приняло решение не пускать болельщиков из стран, не входящих в зону Евросоюза ", - заявил Павелко в интервью ТК "Футбол 1/2/3".

"Мы готовимся оперативно оказывать поддержку нашим болельщикам, если принимающие страны будут идти нам навстречу. Будем надеяться, что матчи Украины будут с поддержкой наших болельщиков", - отметил глава УАФ.

Сборная Украины сыграет против Нидерландов 13 июня. Два следующих матча группового этапа подопечные Андрея Шевченко проведут в Бухаресте: 17 июня с Северной Македонией, а 21-го - с Австрией. Оба поединка смогут посетить украинские болельщики.