Печень не выдержала: экс-чемпион мира отправил в болезненный нокаут проспекта

Дервин Колина запомнит поединок против Баду Джека.

Печень не выдержала: экс-чемпион мира отправил в болезненный нокаут проспекта
Дервін Коліна
Фото: Boxing Daily

В Майами на арене Hard Rock Stadium прошло боксерское шоу, главным ивентом которого был поединок между экс-чемпионом мира в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером (50-0, 27 КО) и блогером Логаном Полом (0-1).

В андеркарде этого боя экс-чемпион мира в двух весовых категориях Баду Джек (24-3-3, 14 КО) провел поединок против проспекта Дервина Колины (15-1, 13 КО).

Джек в первых раундах имел заметное преимущество, его сильные удары стабильно достигали цели.

В конце концов в 4-м раунде швед решил все прекратить и нанес сопернику несколько точных ударов по печени.

Колина не выдержал болезненного шока, и рефери признал его поражение.

.@BadouJack stops Colina with his 3rd knockdown in round 4 ?? #JackColina #MayweatherPaul pic.twitter.com/eVLhKTR9G3

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) June 7, 2021

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