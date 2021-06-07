Печень не выдержала: экс-чемпион мира отправил в болезненный нокаут проспекта

В Майами на арене Hard Rock Stadium прошло боксерское шоу, главным ивентом которого был поединок между экс-чемпионом мира в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером (50-0, 27 КО) и блогером Логаном Полом (0-1).

В андеркарде этого боя экс-чемпион мира в двух весовых категориях Баду Джек (24-3-3, 14 КО) провел поединок против проспекта Дервина Колины (15-1, 13 КО).

Джек в первых раундах имел заметное преимущество, его сильные удары стабильно достигали цели.

В конце концов в 4-м раунде швед решил все прекратить и нанес сопернику несколько точных ударов по печени.

Колина не выдержал болезненного шока, и рефери признал его поражение.