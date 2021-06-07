За тур до финаша "Верес" выиграл Первую лигу, а также стал известен последний участник выхода в УПЛ. Футбол

Большой футбол возвращается в Харьков.

За тур до финаша "Верес" выиграл Первую лигу, а также стал известен последний участник выхода в УПЛ
"Металіст-1925"
Фото: facebook.com/metalist1925kh

В рамках предпоследнего, 29-го тура Первой лиги "Металлист-1925" разгромил "Кремень" - 4:0, что с учетом параллельного матча "Николаев" - "Полесье" (0:1), позволило харьковчанам досрочно повыситься в классе.

Кроме того, ровенский "Верес" также с разрывом в 4 мяча обыграл "Авангард" (5:1) и также досрочно выиграл чемпионат.

Добавим, что третьим клубом, завоевавшим на следующий сезон путевку в Украинскую премьер-лигу, стал одесский "Черноморец".

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