За тур до финаша "Верес" выиграл Первую лигу, а также стал известен последний участник выхода в УПЛ. Футбол

В рамках предпоследнего, 29-го тура Первой лиги "Металлист-1925" разгромил "Кремень" - 4:0, что с учетом параллельного матча "Николаев" - "Полесье" (0:1), позволило харьковчанам досрочно повыситься в классе.

Кроме того, ровенский "Верес" также с разрывом в 4 мяча обыграл "Авангард" (5:1) и также досрочно выиграл чемпионат.

Добавим, что третьим клубом, завоевавшим на следующий сезон путевку в Украинскую премьер-лигу, стал одесский "Черноморец".