УАФ утвердила дату и место проведения матча за Суперкубок Украины. Футбол

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил проведение матча за Суперкубок Украины 24 июля в Киеве , сообщает пресс-служба организации.

В матче за первый трофей украинского футбольного сезона-2021/22 на НСК "Олимпийский" сыграют чемпион страны "Динамо" и вице-чемпион "Шахтер".

Отметим, что новый сезон Украинской премьер-лиги стартует на следующий день после матча за Суперкубок - 25 июля.

В прошлом году "Динамо" под руководством Мирчи Луческу в матче за Суперкубок Украины обыграло "Шахтер" - 3:1.

Последовательно "Динамо" в сезоне 2020/21 выиграло еще два турнира - чемпионат и Кубок Украины, сделав своеобразный требл.