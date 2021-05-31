Роналду пригрозили судебным иском из-за стеклянной беседки на крыше его пентхауса. Футбол

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду находится под угрозой судебного иска из-за стеклянной беседки на крыше его португальского пентхауса стоимостью 6,5 миллионов фунтов, сообщает record.pt.

Фото: record.pt Роналду занимает 13-й этаж этого роскошного дома на улице Руа Кастильо, а также пентхаус, в котором он сделал "маркизу".

Архитектор лиссабонского многоквартирного дома Хосе Матеуш пообещал подать на футбольную звезду в суд, если тот не уберет беседку.

"Восхищение и уважение, которые я испытывал к Криштиану Роналду, прекрасному спортсмену и образцу для всех, что я много раз подчеркивал своим детям и ученикам, было разрушено.

Я не собираюсь наблюдать за отсутствием уважения к нашей работе, нашей архитектуре без согласия архитекторов, соседей и без одобрения проекта муниципальной палатой Лиссабона", - заявил архитектор.

"Я был шокирован и удивлен, когда увидел, что было построено на крыше здания. Дом теперь нарушает ограничения максимальной высоты. Я буду бороться с этим до конца. Есть права авторов, есть правовая база, и все это нужно уважать. Я не думаю, что это будет необходимо, но, если эту постройку не снесут, я, очевидно, обращусь в суд по этому поводу", - отметил Матеуш.

Добавим, что отдел градостроительства португальской столицы объявил, что проводит расследование.