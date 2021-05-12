Президент ФИФА поздравил "Динамо" с чемпионством. Футбол

Джанни Инфантино отметил командный дух, страсть и решимость.

Фото: uefa.com Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино направил письмо президенту Украинской ассоциации футбола и члену Исполкома УЕФА Андрею Павелко, в котором поздравил киевское "Динамо" с победой в чемпионате Украины.

"Этот титул, несомненно, является результатом упорного труда, страсти и преданности, и каждый в клубе может гордиться этим важным достижением. Буду благодарен, если вы сможете передать мои поздравления всем причастным к этому успеху. Я призываю их продолжать работать и дальше с таким же командным духом, страстью и решимостью", - говорится в письме главы ФИФА.

"Динамо" в нынешнем сезоне стоит на пороге завоевания требла - уже стало чемпионом Украины, выиграло Суперкубок страны и завтра сыграет в финале Кубка Украины с "Зарей".

"Бело-синие" выиграли Премьер-лигу впервые с 2016 года. Для киевлян этот чемпионский титул стал 16-м, рекордным в истории независимой Украины.