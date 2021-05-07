Комитет по этике и честной игре УАФ расследует скандальный матч "Минай" - "Шахтер". Футбол

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола (УАФ) инициировал расследование матчей "Миная" по результатам вчерашнего инцидента перед игрой с "Шахтером", сообщает пресс-служба УАФ.

"Вчера, 6 мая, накануне матча 26-го тура УПЛ ФК "Минай" (Ужгород) - ФК "Шахтер" (Донецк) в СМИ появилась информация о том, что на данный матч размещались аномальные ставки на победу гостей с большой разницей голов. Комитет сообщает, что владел информацией об этой ситуации еще до ее публичного оглашения", - говорится в заявлении комитета.

"С целью минимизации выплат по этим ставкам и приема букмекерами новых ставок во время матча комитет обратился к объединениям букмекеров с просьбой заморозить выплаты и не принимать новые ставки на матч во время его течения.

Комитет дополнительно информирует, что в течение сезона 2020/2021 в рамках сотрудничества с партнером УАФ по сбору беттинговых данных, компанией FeedConstruct, уже три команды по представлению комитета были заблокированы букмекерами для приема ставок на матчи с их участием в режиме "лайв". Это уникальная мировая практика, которая позволяет приостанавливать размещение подозрительных ставок во время матча", - объясняет комитет.

"Что касается ФК "Минай" (Ужгород), то комитет обратится с просьбой к букмекерам минимизировать прием ставок на его следующий матч до начала игры. Комитетом осуществляется проверка и других матчей этого клуба, в том числе команды U-21, результаты которой будут переданы в органы осуществления футбольного правосудия и Национальной полиции Украины в ближайшее время", - уточняется в заявлении.

Отметим, накануне матча 25-го тура Favbet Лиги "Минай" - "Шахтер" (0:0) в СМИ появилась информация об аномальных ставках на победу "Шахтера" с большой разницей мячей.

Получив эту информацию, игроки "Миная" отказывались выходить на поле. И только после того, как команде пригрозили присудить техническое поражение, игроки согласились выйти на матч. Поединок начался с получасовой задержкой.