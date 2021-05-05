Гвардиола побил рекорд Анчелотти в Лиге чемпионов

Испанец сыграл в плей-офф ЛЧ 63-й матч в качестве главного тренера.

 

Хосеп Гвардиола
Фото: Opta Graphics
Хосеп Гвардиола

 

"Манчестер Сити" впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв в полуфинале ПСЖ (2:1, 2:0).

Успех к "горожанам" пришел в эпоху Хосепа Гвардиолы, возглавляющего "МанСити" с 2016 года.

Добавим, что 50-летний испанский специалист провел рекордную 63-ю игру в плей-офф ЛЧ в качестве наставника.

Таким образом, Гвардиола стал рекордсменом по количеству матчей в плей-офф ЛЧ среди тренеров, обойдя по этому показателю нынешнего наставника "Эвертона" Карло Анчелотти (62 игры).

Most Champions League knockout games managed...

- Pep Guardiola: 63
- Carlo Ancelotti: 62

The Man City boss continues to break records! ?#MCIPSG #UCL pic.twitter.com/iwgNiReSFP

— The Sack Race (@thesackrace) May 4, 2021

Ранее Гвардиола играл в плей-офф ЛЧ с "Барселоной" и "Баварией".

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