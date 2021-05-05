Гвардиола побил рекорд Анчелотти в Лиге чемпионов
Испанец сыграл в плей-офф ЛЧ 63-й матч в качестве главного тренера.
"Манчестер Сити" впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв в полуфинале ПСЖ (2:1, 2:0).
Успех к "горожанам" пришел в эпоху Хосепа Гвардиолы, возглавляющего "МанСити" с 2016 года.
Добавим, что 50-летний испанский специалист провел рекордную 63-ю игру в плей-офф ЛЧ в качестве наставника.
Таким образом, Гвардиола стал рекордсменом по количеству матчей в плей-офф ЛЧ среди тренеров, обойдя по этому показателю нынешнего наставника "Эвертона" Карло Анчелотти (62 игры).
Most Champions League knockout games managed...— The Sack Race (@thesackrace)
- Pep Guardiola: 63
- Carlo Ancelotti: 62
The Man City boss continues to break records! ?
#MCIPSG #UCL pic.twitter.com/iwgNiReSFP May 4, 2021
Ранее Гвардиола играл в плей-офф ЛЧ с "Барселоной" и "Баварией".