Скандал в матче за мировую шашечную корону: роSSийский флаг сняли со стола роSSийской чемпионки во время партии

Спортсменам из РоSSии до декабря 2021 года запрещено выступать под флагом своей страны.

В Варшаве проходит матч за звание чемпионки мира по стоклеточным шашкам, в котором встречаются обладательница мировой шашечной короны россиянка Тамара Тансыккужина и претендентка Наталья Садовская из Польши.

Удивленный взгляд россиянки
Фото: скриншот
Удивленный взгляд россиянки

Накануне во время четвертого раунда соорганизатор матча, экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий из Польши прямо во время партии убрал со стола флаг РоSSии и табличку с изображением роSSийского триколора.

"Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола роSSийский флаг, несмотря на то, что партия продолжалась. Я не знал, как отреагирует Тамара, но мне необходимо было это сделать", - заявил Павлицкий.

"Польская сторона не сделала ничего плохого. Более того, мы сделали больше, чем должны. FMJD (Всемирная организация шашек) проигнорировала принятые в декабре решения относительно РоSSии, и если мы немедленно ничего не изменим, FMJD будет исключена из WADA", - отметил функционер.

РоSSийская сторона уже выразила бурное негодование и назвала случай "актом агрессии в отношении спортсменов и страны".

Напомним, решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне спортсменам из РоSSии до декабря 2021 года запрещено выступать под флагом своей страны за нарушения антидопингового законодательства.

Добавим, шо Тансыккужина уступает после четырех раундов Садовской в битве за титул чемпионки мира. Матч состоит из девяти раундов, в каждом разыгрывают 12 очков. Победительница должна набрать 54 очка. На данный момент Садовская ведет в матче со счетом 32:16. Завершится противостояние 3 мая.

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