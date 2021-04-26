Украина заняла третье место в медальном зачете на чемпионате Европы по борьбе

Украинцы уступили только россиянам и туркам.

Украина заняла третье место в медальном зачете на чемпионате Европы по борьбе
Фото: Facebook

В Варшаве завершился чемпионат Европы по спортивной борьбе. Сборная Украины завершила его на 3-м месте в медальном зачете и 2-м в общем зачете.

В обеих номинациях первой была РоSSия.

Лучшим в национальной команде было женское крыло - на счету нашей женской сборной 2 "золота" (Ирина Коляденко и Алла Белинская), "серебро" (Татьяна Рыжко) и 3 "бронзы" (Кристина-Зоряна Демко, Алина Грушина-Якоба и Алина Бережная ).

Кроме того, борцы вольного стиля завоевали "серебро" (Андрей Джелепов) и 3 "бронзы" (Камиль Керимов, Игорь Никифорук и Александр Хоцяновский). Еще три медали бронзовой достоинства завоевали "классики": Виктор Петрик, Максим Евтушенко и Жан Беленюк.

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