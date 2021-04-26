"Шахтер" - единственный спортклуб, попавший в топ-200 налогоплательщиков Украины

"Горняки" заплатили 410 млн гривен налогов.

"Шахтер" - единственный спортклуб, попавший в топ-200 налогоплательщиков Украины
"Шахтар"
Фото: twitter.com/FCShakhtar

Ресурс "Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах" опубликовал список топ-200 компаний-налогоплательщиков Украины за 2020 год.

Единственным спортивным клубом в этом рейтинге стал теперь уже вице-чемпион Украины ФК "Шахтер", сообщает sport.ua.

"Горняки" заплатили в 2020 году 410 млн гривен налогов, что на 5% больше, чем в 2019 году, и заняли 133-е место в рейтинге.

Напомним, в прошлом году донецкий клуб занял 144-е место в аналогичном рейтинге.

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