Названа дата боя и следующий соперник Ломаченко

26 июня "Лома" встретится с Масайоши Накатани.

 

Василий Ломаченко
Фото: Boxing Scene.
Василий Ломаченко

 

Экс-чемпион мира в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) проведет свой следующий бой против японца Масайоши Накатани (19-1, 13 KO), сообщает Boxing Scene.

Бой состоится 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, Невада (США). Трансляция боя запланирована на телеканале ESPN.

В последний раз Ломаченко выходил в ринг 18 октября прошлого года, когда уступил в бою за звание абсолютного чемпиона мира американцу Теофимо Лопесу.

Его будущий соперник в конце прошлого года техническим нокаутом победил пуэрториканца Феликса Вердехо.

Ломаченко с Накатани в профессиональной карьере объединяет тот факт, что и украинец, и японец проиграли лишь один раз - Лопесу.

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