Павелко и Суркис высказались о создании европейской Суперлиги. Футбол

Глава УАФ поддерживает УЕФА.

Александер Чеферин
Фото: Facebook
Александер Чеферин

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко жестко осудил создание 12 европейскими футбольными грандами Суперлиги.

"Любые другие проекты и решения, принятые вне объединенного футбольного сообщества - за пределами правил. Команда УЕФА как никогда едина и настроена на максимально эффективную работу по дальнейшему развитию футбола", - написал Павелко в Facebook.

"Особенно важна сплоченность футбольного сообщества в это чрезвычайно сложное время все еще активной пандемии Covid-19. Только так мы сможем минимизировать ее негативные последствия, преодолеть все сложности и стать сильнее", - убежден глава УАФ.

При этом Павелко подтвердил, что УЕФА утвердил реформу еврокубков.

"В швейцарском Монтре завершилось заседание исполкома УЕФА, в работе которого принял участие. Вместе с коллегами утвердили новый формат клубных турниров УЕФА, который вступит в силу с 2024 года.

Европейский футбол продолжает активно развиваться и использует лучшие инновационные наработки и инструменты для еще более качественной организации еврокубков и системы солидарности со всеми клубами и национальными ассоциациями Европы".

Скептически отнесся к идее создания Суперлиги и президент "Динамо" Игорь Суркис.

По его мнению, лидеры европейских топ-клубов просто решили шантажировать УЕФА накануне утверждения реформы Лиги чемпионов.

"По моему мнению, это очередная попытка больших клубов поставить свои интересы выше интересов европейского и всего мирового футбола. В то же время хотел бы напомнить, что дискуссии о создании Суперлиги идут давно - начиная с конца 90-х годов. Все попытки создать Суперлигу оставались безуспешными", - заявил Суркис в интервью ТК "Футбол".

"Почему эта информация вышла накануне заседания исполкома и Конгресса УЕФА? Ответ, мне кажется, прост: чтобы повлиять на решение по реформам европейских клубных турниров после 2024 года. Мне кажется, что эта попытка ничем не увенчается", - отметил президент "Динамо".

Напомним, накануне члены исполнительного комитета УЕФА единогласно проголосовали за расширение количества участников ЛЧ с 32 до 36. Реформа вступит в силу с 2024 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинские теннисистки повели 2:0 в Кубке Билли Джин Кинг в противостоянии с японкамиУкраинские теннисистки повели 2:0 в Кубке Билли Джин Кинг в противостоянии с японками
В Украине начали прививать участников Олимпийских игрВ Украине начали прививать участников Олимпийских игр
В первый день продажи акций футбольный клуб "Верес" получил заявок на 36 млнВ первый день продажи акций футбольный клуб "Верес" получил заявок на 36 млн
РУСАДА дисквалифицировала регбиста сборной Украины на три года за допингРУСАДА дисквалифицировала регбиста сборной Украины на три года за допинг
Месси обменял три свои футболки с автографом на 50 тысяч доз вакцины от коронавирусаМесси обменял три свои футболки с автографом на 50 тысяч доз вакцины от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Голанд отправил подарки в благотворительный фонд, для которого судья взял у него автограф и за что был дисквалифицирован. ФутболГоланд отправил подарки в благотворительный фонд, для которого судья взял у него автограф и за что был дисквалифицирован. Футбол
Испанская Ла Лига обозвала участников Суперлиги сепаратистами. ФутболИспанская Ла Лига обозвала участников Суперлиги сепаратистами. Футбол
Фаны английских клубов-основателей Суперлиги осудили решение боссов создать новый турнир. ФутболФаны английских клубов-основателей Суперлиги осудили решение боссов создать новый турнир. Футбол
Президент УЕФА назвал идею Суперлиги плевком в лицо всем любителям футболаПрезидент УЕФА назвал идею Суперлиги плевком в лицо всем любителям футбола
Главный спонсор футбольной Суперлиги подтвердил намерение вложить в проект € 5,3 млрдГлавный спонсор футбольной Суперлиги подтвердил намерение вложить в проект € 5,3 млрд
Главный тренер "Баварии" попросил руководство разорвать с ним контракт. ФутболГлавный тренер "Баварии" попросил руководство разорвать с ним контракт. Футбол
"Вест Хэм" запросил за Ярмоленко непомерную для "Динамо" цену, - СМИ. Футбол"Вест Хэм" запросил за Ярмоленко непомерную для "Динамо" цену, - СМИ. Футбол
Лидер "Арсенала" заразился малярией во время матчей за сборную. Футбол
Сольскьяер нашел странную причину плохих результатов "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". ФутболСольскьяер нашел странную причину плохих результатов "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". Футбол
Месси обменял три свои футболки с автографом на 50 тысяч доз вакцины от коронавирусаМесси обменял три свои футболки с автографом на 50 тысяч доз вакцины от коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости