Павелко и Суркис высказались о создании европейской Суперлиги. Футбол
Глава УАФ поддерживает УЕФА.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко жестко осудил создание 12 европейскими футбольными грандами Суперлиги.
"Любые другие проекты и решения, принятые вне объединенного футбольного сообщества - за пределами правил. Команда УЕФА как никогда едина и настроена на максимально эффективную работу по дальнейшему развитию футбола", - написал Павелко в Facebook.
"Особенно важна сплоченность футбольного сообщества в это чрезвычайно сложное время все еще активной пандемии Covid-19. Только так мы сможем минимизировать ее негативные последствия, преодолеть все сложности и стать сильнее", - убежден глава УАФ.
При этом Павелко подтвердил, что УЕФА утвердил реформу еврокубков.
"В швейцарском Монтре завершилось заседание исполкома УЕФА, в работе которого принял участие. Вместе с коллегами утвердили новый формат клубных турниров УЕФА, который вступит в силу с 2024 года.
Европейский футбол продолжает активно развиваться и использует лучшие инновационные наработки и инструменты для еще более качественной организации еврокубков и системы солидарности со всеми клубами и национальными ассоциациями Европы".
Скептически отнесся к идее создания Суперлиги и президент "Динамо" Игорь Суркис.
По его мнению, лидеры европейских топ-клубов просто решили шантажировать УЕФА накануне утверждения реформы Лиги чемпионов.
"По моему мнению, это очередная попытка больших клубов поставить свои интересы выше интересов европейского и всего мирового футбола. В то же время хотел бы напомнить, что дискуссии о создании Суперлиги идут давно - начиная с конца 90-х годов. Все попытки создать Суперлигу оставались безуспешными", - заявил Суркис в интервью ТК "Футбол".
"Почему эта информация вышла накануне заседания исполкома и Конгресса УЕФА? Ответ, мне кажется, прост: чтобы повлиять на решение по реформам европейских клубных турниров после 2024 года. Мне кажется, что эта попытка ничем не увенчается", - отметил президент "Динамо".
Напомним, накануне члены исполнительного комитета УЕФА единогласно проголосовали за расширение количества участников ЛЧ с 32 до 36. Реформа вступит в силу с 2024 года.