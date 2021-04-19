"Тоттенхэм" отправил Моуриньо в отставку с поста главного тренера

Португальский специалист уволен за неудовлетворительные результаты.

"Тоттенхэм" отправил Моуриньо в отставку с поста главного тренера
Жозе Моуріньо
Фото: Тесс Дерри / dpa

Лондонский "Тоттенхэм" уволил Жозе Моуриньо с поста главного тренера клуба, сообщает официальный сайт "шпор".

При этом президент клуба Даниэль Леви отметил профессионализм Моуриньо и поблагодарил его и его тренерский штаб за вклад в развитие команды.

Напомним, Моуриньо подписал контракт с "Тоттенхэмом" в ноябре 2019 года, его контракт действовал до конца сезона-2022/23.

У руля "шпор" 58-летний португальский специалист провел 86 матчей, одержав 44 победы при 19 ничьих и 23 поражениях.

На текущий момент в АПЛ "Тоттенхэм" занимает седьмое место, отставая от лигочемпионского 4-го места на 5 очков.

В этом сезоне "Тоттенхэм" дошел лишь до 1/8 финала Лиги Европы, где сенсационно вылетел от загребского "Динамо" (2:0, 0:3), а также дошел до финала Кубка лиги, где в ближайшее воскресенье сыграет с "Манчестер сити ".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Китай забывает о коронавирусе: в Поднебесной провели марафон с 12 тысячами участниковКитай забывает о коронавирусе: в Поднебесной провели марафон с 12 тысячами участников
Украинские теннисистки повели 2:0 в Кубке Билли Джин Кинг в противостоянии с японкамиУкраинские теннисистки повели 2:0 в Кубке Билли Джин Кинг в противостоянии с японками
В Украине начали прививать участников Олимпийских игрВ Украине начали прививать участников Олимпийских игр
В первый день продажи акций футбольный клуб "Верес" получил заявок на 36 млнВ первый день продажи акций футбольный клуб "Верес" получил заявок на 36 млн
РУСАДА дисквалифицировала регбиста сборной Украины на три года за допингРУСАДА дисквалифицировала регбиста сборной Украины на три года за допинг
Блок рекламы


Похожие новости
В Сербии футбольного арбитра отправили в тюрьму за судейство в матче чемпионатаВ Сербии футбольного арбитра отправили в тюрьму за судейство в матче чемпионата
Уайт нокаутом отправил Поветкина на пенсию и отобрал титул временного чемпиона WBC в тяжелом весеУайт нокаутом отправил Поветкина на пенсию и отобрал титул временного чемпиона WBC в тяжелом весе
Клуб Украинской премьер-лиги сменил главного тренераКлуб Украинской премьер-лиги сменил главного тренера
Экс-наставник "Динамо" уволен с поста главного тренера роSSийского "Ротора"Экс-наставник "Динамо" уволен с поста главного тренера роSSийского "Ротора"
УЕФА поставил перед городами-организаторами Евро-2020 обязательное условие для принятия матчейУЕФА поставил перед городами-организаторами Евро-2020 обязательное условие для принятия матчей
ФК "Львов" официально назначил нового главного тренераФК "Львов" официально назначил нового главного тренера
В Украинской премьер-лиге - очередная отставка главного тренераВ Украинской премьер-лиге - очередная отставка главного тренера
Гвардиола сравнялся с Моуриньо по количеству выигранных матчей Лиги ЧемпионовГвардиола сравнялся с Моуриньо по количеству выигранных матчей Лиги Чемпионов
В Украинской Премьер-лиге уволили очередного главного тренераВ Украинской Премьер-лиге уволили очередного главного тренера
Противоречиво завершилось голосование на награду лучшего футбольного тренера 2020 годаПротиворечиво завершилось голосование на награду лучшего футбольного тренера 2020 года
Последние новости
Подгружаем последние новости