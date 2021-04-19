"Тоттенхэм" отправил Моуриньо в отставку с поста главного тренера

Лондонский "Тоттенхэм" уволил Жозе Моуриньо с поста главного тренера клуба, сообщает официальный сайт "шпор".

При этом президент клуба Даниэль Леви отметил профессионализм Моуриньо и поблагодарил его и его тренерский штаб за вклад в развитие команды.

Напомним, Моуриньо подписал контракт с "Тоттенхэмом" в ноябре 2019 года, его контракт действовал до конца сезона-2022/23.

У руля "шпор" 58-летний португальский специалист провел 86 матчей, одержав 44 победы при 19 ничьих и 23 поражениях.

На текущий момент в АПЛ "Тоттенхэм" занимает седьмое место, отставая от лигочемпионского 4-го места на 5 очков.

В этом сезоне "Тоттенхэм" дошел лишь до 1/8 финала Лиги Европы, где сенсационно вылетел от загребского "Динамо" (2:0, 0:3), а также дошел до финала Кубка лиги, где в ближайшее воскресенье сыграет с "Манчестер сити ".