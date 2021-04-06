Все города, принимающие Евро-2020, сообщили УЕФА о готовности проводить матчи со зрителями. Футбол

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште, Дублине и Санкт-Петербурге.

Все города, принимающие Евро-2020, сообщили УЕФА о готовности проводить матчи со зрителями
Фото: Eurosport

Все 12 городов, в которых пройдет Евро-2020, заявили УЕФА, что матчи на спортивных аренах пройдут со зрителями, по крайней мере частично, сообщает Daily Mail.

По данным источника, президент УЕФА Александр Чеферин предупредил города, что они могут потерять право проведения, если не подтвердят до 7 апреля, что болельщики будут присутствовать на матчах.

16-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу должен был пройти в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021-го. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах: Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште, Дублине и Санкт-Петербурге.

Он впервые пройдет на территории не одной или двух соседних стран. Это было сделано по случаю 60-летия чемпионата Европы.

На групповом этапе сборная Украины встретится с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

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