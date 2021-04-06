Украинские полицейские будут помогать обеспечивать порядок на ЧМ-2022 в Катаре. Футбол

Об этом заявил президент Украины.

Украинские полицейские будут помогать обеспечивать порядок на ЧМ-2022 в Катаре
Фото: The Insider

Украинские полицейские будут помогать обеспечивать порядок на футбольном Чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"В следующем году будет Чемпионат мира по футболу в государстве Катар, и наши полицейские поедут помогать в обеспечении безопасной обстановки на улицах Катара в течение ЧМ. Наших уже берут как лучших", - цитирует главу государства sportarena.com.

Напомним, по словам Зеленского, Украина может поделиться с Катаром опытом организации Чемпионата мира по футболу.

ЧМ пройдет с ноября по декабрь 2022 года. Впервые в истории мировое первенство должно состояться не летом.

Сборная Украины занимает второе место в отборочной группе D ЧМ-2022 с тремя очками. Команда Андрея Шевченко сыграла вничью с Францией, Финляндией и Казахстаном с одинаковым счетом 1:1.

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