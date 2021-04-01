Стабильность - признак мастерства: Украина в третий раз за 8 дней сыграла вничью 1:1

В группе D отборочного турнира Чемпионата мира-2022 сборная Украины в Киеве на НСК "Олимпийский" провела свой третий матч. И в третий раз сыграла его вничью, причем с уже привычным счетом - 1:1.

На этот раз мало кто ожидал от подопечных Андрея Шевченко подобного результата, ведь соперником была скромная сборная Казахстана.

Украина на протяжении всего матча владела тотальным преимуществом, провела немало перспективных атак, создавала остроту у чужих ворот, но в реализации не преуспела. Да к тому же, великолепную игру продемонстрировал голкипер гостей Стас Покатилов.

На 20-й минуте Александр Зинченко возле центрального круга подхватил мяч, продвинулся с ним к штрафной гостей и сделал своевременный пас на Романа Яремчука - форвард бельгийского "Гента" сделал все классно, в касание ввернул мяч под дальнюю штангу - 1: 0.

Первый тайм можно смело занести коллективу Шевченко в актив. Наша сборная постоянно создавала угрозы у ворот своего противника, разве что с реализацией получилось не все гладко. Но этому компоненту игры многие не уделили достаточного внимания - до того была ощутима разница в классе команд.

Однако гости выдержали удар. А во втором тайме даже несколько раз убежали в контратаку, одна из них и привела к голу - на 59-й минуте изящным ударом отметился Серикжан Мужиков.

Правда, перед этим моментом Матей Юг вполне мог назначить пенальти в ворота гостей за нарушение правил на Жуниоре Мораэсе, но словенский арбитр не решился этого сделать.

А потом пошел бенефис Покатилова.

После трех матчей квалификации нельзя выиграть путевку на ЧМ, но можно ее проиграть. Сборная Украины в весенней части кампании набрала лишь 3 очка. Эйфория от стартовой ничьей с чемпионами мира французами (1:1) продолжилась непонятной аналогичной ничьей с финнами.

Ничью с казахстанцами иначе, как фиаско, и не назовешь.

В параллельном матче сборная Франции за счет единственного гола Гризманна одержала минимальную выездную победу над боснийцами - 1:0.

Франция единолично возглавляет группу D, набрав 7 очков.

Украина с тремя очками хоть и поднялась на второе место, однако сыграла на матч больше, чем основные наши конкуренты по выходу в плейофф - финны (2 очка) и боснийцы (1 очко).

Ситуацию усложняет регламент, по которому в финальную часть ЧМ-2022 выходят непосредственно только 10 победителей групп.

Еще 3 команды от Европы определятся в плейофф, который будет состоять из двух раундов.

Всего в стыковых матчах примут участие 12 команд (10 команд, занявших вторые места в отборочных группах, и 2 команды путем отбора через Лигу наций). Второй вариант для нашей сборной закрыт, потому что Украина неудачно выступила в ЛН.

12 команд будут разделены на 3 группы по 4 команды. В каждой группе будет сыграно два полуфинала и один финал. Победители трех финалов плейофф присоединятся к десяти победителям отборочных групп.