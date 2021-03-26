Национальная сборная по футболу увидит эмоции болельщиков на матче Украина - Финляндия

Увидеть видео с поддержкой болельщиков можно будет в воскресенье 28 марта на официальных страницах Украинской ассоциации футбола и компании «Эпицентр».

Несмотря на запрет на посещение стадионов из-за усиленных противоэпидемических мер, сборная Украины по футболу получит поддержку болельщиков.

Для этого запущен онлайн-флешмоб среди фанов в социальных сетях. В течение недели болельщики снимали короткое видео, в котором передавали сборной свои пожелания победы и отмечали организаторов флешмоба. Незабываемые эмоции болельщиков соберут в единый видеоролик и покажут футболистам перед игрой на большом экране стадиона «Олимпийский» 28 марта перед матчем с Финляндией.

Среди фанатских видео случайным образом выберут тех, кто получит десять футболок с подписями игроков сборной. Игроки запишут видеообращение, в котором передадут поздравления победителям.

К флешмобу уже присоединились известные телевизионные ведущие, блогеры, футбольные комментаторы, а также торговые центры «Эпицентр» по всей стране.

Сборная получила поздравления и пожелания победы даже от наших полярников с украинской антарктической станции им. Академика Вернадского: «Ребята, всей душой и телом мы болеем за вас. Антарктика с вами, весь мир с вами. Вместе до конца, до победы!».

«Мы знаем, что болельщики - это 12-й игрок на поле, поэтому футболистам всегда легче играть на родной земле. Мы стремимся поддержать национальную сборную в условиях пустующих трибун и передать им дух настоящего единения с болельщиками. Искренние эмоции украинцев, которые мы покажем нашим игрокам перед матчем, подарят мощный заряд энергии и веру в победу», - считают организаторы челленджа компания «Эпицентр», которая является титульным спонсором сборной, и Украинская ассоциация футбола».

Увидеть видео с поддержкой болельщиков можно будет в воскресенье 28 марта на официальных страницах Украинской ассоциации футбола и компании «Эпицентр». На странице титульного спонсора также будет размещено видео с победителями флешмоба.

Напомним, 2 сентября 2019 года группа компаний «Эпицентр К» подписала договор с Украинской ассоциацией футбола, став титульным спонсором Национальной сборной Украины. Событие стало органическим отражением многолетнего партнерства с УАФ и особого внимания и любви компании «Эпицентр» к футболу. Цель компании - популяризировать и развивать украинский футбол и здоровый образ жизни среди украинцев.