УПЛ не вошла в топ-10 лиг за прошедшее десятилетие: украинский чемпионат обошли даже Колумбия и Парагвай. Футбол

Фото: IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем официальном сайте опубликовала список лучших лиг мира по итогам прошлого десятилетия.

Его составляли, учитывая суммарное количество баллов, набранных с 2011-го по 2020 год в регулярном рейтинге IFFHS.

Украинская премьер-лига заняла лишь 16-е место, уступив даже Парагваю, Колумбии и Эквадору.

Победителем номинации стала испанская Ла Лига, в которой почти 12 тысяч баллов. Второе место заняла Английская премьер-лига, а топ-3 замкнул Чемпионат Бразилии .

Топ-10:

Испания (11988) Англия (10498) Бразилия (9851) Италия (9787,5) Германия (9118) Аргентина (8639) Франция (8594) Колумбия (7672) Португалия (7217) Парагвай (6922,5)

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