УПЛ не вошла в топ-10 лиг за прошедшее десятилетие: украинский чемпионат обошли даже Колумбия и Парагвай. Футбол

Украинское футбольное первенство переживает не лучшие времена.

Фото: IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем официальном сайте опубликовала список лучших лиг мира по итогам прошлого десятилетия.

Его составляли, учитывая суммарное количество баллов, набранных с 2011-го по 2020 год в регулярном рейтинге IFFHS.

Украинская премьер-лига заняла лишь 16-е место, уступив даже Парагваю, Колумбии и Эквадору.

Победителем номинации стала испанская Ла Лига, в которой почти 12 тысяч баллов. Второе место заняла Английская премьер-лига, а топ-3 замкнул Чемпионат Бразилии.

Топ-10:

  1. Испания (11988)
  2. Англия (10498)
  3. Бразилия (9851)
  4. Италия (9787,5)
  5. Германия (9118)
  6. Аргентина (8639)
  7. Франция (8594)
  8. Колумбия (7672)
  9. Португалия (7217)
  10. Парагвай (6922,5)

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