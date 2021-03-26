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2021-03-26
УПЛ не вошла в топ-10 лиг за прошедшее десятилетие: украинский чемпионат обошли даже Колумбия и Парагвай. Футбол
Украинское футбольное первенство переживает не лучшие времена.
Фото: IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своем официальном сайте опубликовала список лучших лиг мира по итогам прошлого десятилетия.
Его составляли, учитывая суммарное количество баллов, набранных с 2011-го по 2020 год в регулярном рейтинге IFFHS.
Украинская премьер-лига заняла лишь 16-е место, уступив даже Парагваю, Колумбии и Эквадору.
Победителем номинации стала испанская Ла Лига, в которой почти 12 тысяч баллов. Второе место заняла Английская премьер-лига, а топ-3 замкнул Чемпионат Бразилии.
Топ-10:
- Испания (11988)
- Англия (10498)
- Бразилия (9851)
- Италия (9787,5)
- Германия (9118)
- Аргентина (8639)
- Франция (8594)
- Колумбия (7672)
- Португалия (7217)
- Парагвай (6922,5)
...
- 16) Украина (6053,5).