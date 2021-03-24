Майк Тайсон опроверг информацию о том, что его бой с Холифилдом не состоится, и назвал дату проведения боя

Точная дата - 29 мая.

Фото: фотоколлаж xsport.ua Майк Тайсон

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон опроверг информацию менеджера другого бывшего чемпиона мира Эвандера Холифилда Криса Лоуренса о том, что команда "Железного Майка" отвергла предложение в 25 млн долларов и переговоры о проведении боя зашли в тупик.

В свою очередь, Тайсон анонсировал проведение выставочного боя с Холифилдом 29 мая.

Об этом Майк заявил в прямом эфире инстаграма Haute Living. Событие должно произойти на стадионе Hard Rock Stadium в Майами.

В свое время Холифилд дважды побеждал Тайсона: в 1996 году - техническим нокаутом в 11-м раунде, а в 1997-м в матче-реванше - в результате дисквалификации Майка в третьем раунде. Тогда Тайсон откусил Холифилду кусок уха.

Последний поединок на профессиональном ринге Холифилд провел в 2011 году, отправив в нокаут Брайана Нильсена.

В ноябре 2020-го Тайсон провел выставочный бой с Роем Джонсом. Поединок завершился вничью.