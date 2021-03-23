Игрок "Шахтера" и сборной Украины рискует пропустить Евро-2020 из-за рецидива травмы мениска. Футбол
Тарас Степаненко может оказаться вне футбола на длительное время.
Повреждение, полученное полузащитником "Шахтера" и сборной Украины Тарасом Степаненко в матче 15-го тура Favbet Лиги против "Руха" (2:0), спровоцировало рецидив травмы мениска, сообщает sportarena.com.
Это стало известно в результате медобследование, которое хавбек прошел еще несколько недель назад.
Степаненко предстоит длительный процесс восстановления. Полузащитник рискует пропустить чемпионат Европы-2020. Континентальное первенство пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Ранее директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна сообщил, что Степаненко выздоравливает, но клуб не хочет рисковать здоровьем полузащитника. В последний раз Тарас выходил на поле 21 февраля.
Всего в нынешнем сезоне 31-летний игрок сыграл в 18 матчах за "Шахтер", отметившись одной результативной передачей.