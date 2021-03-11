УАФ передала уполномоченному по защите государственного языка результаты проверки инцидента во время матча УПЛ. Футбол

Поединок "Львов" - "Колос" вышел резонансным.

УАФ передала уполномоченному по защите государственного языка результаты проверки инцидента во время матча УПЛ
Андрій Павелко і Тарас Кремень
Фото: УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) передала уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Креминю результаты проверки инцидента во время матча ПФК "Львов" - "Колос" (0:0), сообщает пресс-служба УАФ.

Напомним, по итогам матча 15-го тура УПЛ бывший главный тренер львовян Виталий Шумский пожаловался, что получил желтую карточку будто бы за просьбу к четвертому арбитру Николаю Кривоносову разговаривать на украинском языке.

Участники встречи также обсудили важность соблюдения правил закона об обеспечении функционирования государственного языка на спортивных мероприятиях.

Ранее появилась информация, что Кривоносов намерен подать на Шумского в суд за клевету.

Напомним, Шумский покинул ПФК "Львов" в начале марта. На посту его заменил бывший главный тренер "Полесья" Анатолий Бессмертный.

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