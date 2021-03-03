Ибрагимович и главный тренер "Болоньи" Михайлович выступят дуэтом на фестивале в Сан-Ремо

Интересно будет сравнить их выполнения с оригиналом.

Златан Ибрагимович и Синиша Михайлович
Фото: sportmediaset.mediaset.it
Златан Ибрагимович и Синиша Михайлович

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович вместе с наставником "Болоньи" Синишей Михайловичем выступят дуэтом на знаменитом фестивале итальянской песни в Сан-Ремо.

Швед и серб исполнят большую классику итальянской песни, композицию Io Vagabondo (Я - бродяга) группы Nomadi, выпущенную в 1972 году.

"Я хуже всех умею петь и танцевать. Ибра - тоже ужасный певец. По крайней мере, мы рассмешим людей", - заявил в интервью Sky Italia Михайлович.

Фестиваль в Сан-Ремо проводится с 1951 года. Ожидается, что звездный дуэт Ибрагимович-Михайлович выступит в четверг, 4 марта.

Напомним, Златан травмировался в последнем туре Серии А в матче против "Ромы".

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