В Украинской премьер-лиге - очередная отставка главного тренера

ФК "Львов" пойдет дальше уже без Виталия Шумского.

ФК "Львов" после поражения от киевского "Динамо" (1:4) в матче 16-го тура Украинской премьер-лиги отправил в отставку Виталия Шумского, сообщает официальный сайт "горожан".

Новым исполняющим обязанности главного тренера назначен Анатолий Бессмертный, последним местом работы которого была "Черкасчина".

Напомним, Шумский возглавил львовский клуб в конце октября 2020 года, заменив на тренерском мостике грузинского специалиста Георгия Цецадзе.

Под его руководством команда провела 9 матчей в рамках Favbet лиги. За это время львовяне одержали три победы, дважды сыграли вничью и еще четыре раза уступили.

Отметим, что это уже вторая отставка в УПЛ 2021 года. Ранее "Олимпик" назначил на должность главного тренера Юрия Калитвинцева, прекратив сотрудничество с Игорем Климовским.

После 16 туров "Львов" занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ.